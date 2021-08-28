Москва, 29 августа, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России приняло решение продлить действие программы развития студенческого туризма на 2022 год. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Foundry Туристы

В 2021 году завершился пилотный этап программы. Её участниками стали 600 студентов и 21 высшее учебное заведение в России.

«Программа открыла возможности для студенческого сообщества съездить со своими друзьями в другие регионы России. При этом студенты проживали в общежитиях по достаточно символичным ценам», — сказал замглавы Минобрнауки РФ Григорий Гуров, подводя итоги пилотного этапа.

В министерстве отметили, что в большинстве случаев стоимость жилья для путешественников не превышала 100 рублей в сутки, вместе с размещением — 550 рублей. По программе студенты путешествовали как самостоятельно за свой счёт, так и в составе организованных групп. Во втором случае затраты оплачивал вуз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что программа развития студенческого туризма разработана по поручению президента России Владимира Путина. Реализация проекта направлена на развитие внутреннего туризма в России и укрепление межвузовских связей.