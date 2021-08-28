Воронеж, 29 августа, 2021, 00:05 — ИА Регнум. Крупная автоавария произошла в Бобровом районе Воронежской области вечером 28 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 20:20 на 621 километре автодороги М4 «Дон». Водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, двигаясь со стороны города Ростов-на-Дону в сторону Москвы, допустил наезд на стоящий автомобиль Skoda Karoq под управлением 33-летней жительницы Калуги. Второй автомобиль столкнулся с автомобилем Kia под управлением 47-летнего жителя столичного региона, который также самопроизвольно столкнулся со стоящим впереди автобусом Man.

В результате аварии пострадали шесть человек — водитель автомобиля Skoda и два его пассажира, мальчики 14 и 8 лет, пассажирки автомобиля Kia 46,18 лет и 8 лет. В автобусе на момент аварии находились 48 человек, никто не пострадал. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.