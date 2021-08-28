Москва, 28 августа, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, ранее покинувший пост тренера «Ростова», принял правильное решение. Об этом он сам сообщил журналистам.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Уход из «Ростова» — на 100% правильное решение, — передаёт слова Карпина «Чемпионат». — Представляю объём работы, которая была до сборов, если бы ещё был клуб, с ума сошёл точно».

Как передавало ИА REGNUM, 12 августа главный тренер национальной команды Валерий Карпин в интервью комментатору Нобелю Арустамяну заявил, что совмещение работы в сборной России по футболу и «Ростове» могло негативно сказаться на результатах обеих команд.

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