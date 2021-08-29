29 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 10:12 — REGNUM Информация о том, что президент США Джозеф Байден поручил руководителю Госдепартамента выделить $60 млн из средств Пентагона для помощи Украине, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Командировочные Зеленскому выслали. Своих денег даже на самолёты из Афганистана людей забрать нет, не то, что в США слетать на приём к хозяину!» — пишет Моби Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение Байдена выделить Украине помощь в размере шести десятков миллионов долларов было принято исходя далеко не из благих намерений.

«По-любому выделяют на продолжение войны в Донбассе. Что-что, а Америка способна только поддерживать войны и по всему миру «выращивать» террористов и убийц», — считает Саша Ф.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Афганистан оставили в крови купаться, теперь за Украину принимаются? Центр Европы собираются погрузить в хаос, а потом опять стать мировым лидером. Хитрый план!» — поделился своим мнением Марина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что выделенные средства являются оплатой услуг Украины. Теперь её украинцам предстоит исполнять взятые на себя мимо своей воли обязательства перед Вашингтоном, пишут граждане.

«Глупо ждать, что Америка выделяет миллионы долларов чисто из милосердия. Всё это должно вернуться в Вашингтон, да ещё и с процентами. Поэтому я бы на месте украинцев не скакал от счастья, а призадумался, не оставят ли американцы их без последних шаровар», — написал Иван К.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Деньги были перенаправлены «из средств министерства обороны США, выделенных на военное обучение и подготовку». Прекрасно. Пускай теперь украинские вояки учатся и готовятся бегать как пушечное мясо, которым не хотят быть американские военные», — указывает Александр О.

Часть людей считает, что $60 млн окажут помощь разве что только украинским чиновникам, которые уже не знают, где ещё наворовать денег в постоянно нищающем государстве.

«А с кем им там воевать? По-моему, эти деньги на Украине чиновники просто по своим карманам расфасуют, а воины и новой военной техники у них там не прибавится. Развал и коррупция — вот что на самом деле поддержал американский президент», — отмечает Анастасия Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия каждый год помогает Украине куда большими суммами, нежели Соединённые Штаты.

«Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2% и может обойтись более чем в $7 млрд за пять лет. Если России нужно будет поставить больше, чем оговорено в контракте, тариф вырастет — максимально на 45%. И посчитайте теперь, сколько даёт Россия каждый год Украине. Миллиарды долларов! И это только с газовой трубы, не считая заводов и покупки ценных украинских бумаг. Ну и как на этом фоне выглядит бледная помощь Киеву со стороны США в размере $60 млн?» — задаётся вопросом Александр Ш.

Напомним, 27 августа пресс-служба Белого дома сообщила о том, что президент США Джозеф Байден поручил руководителю Госдепартамента выделить $60 млн из средств Пентагона для помощи Украине.