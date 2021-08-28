Москва, 28 августа, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Отсутствие в сборной России форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы прокомментировал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Карпин отметил, что «никто не знает», скажется ли на результате предстоящих матчей невызов Дзюбы в сборную России. По его словам, от того, что будут делать игроки на поле, будет все зависеть.

«Не хватает шуток Дзюбы? — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс». — Я буду шутить, я буду клоуном теперь».

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа главный тренер национальной команды Валерий Карпин на пресс-конференции в Москве сообщил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не вошёл в состав сборной России по футболу на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.