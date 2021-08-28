Одесса, Украина, 28 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Акция представителей ЛГБТ и людей, которые их поддерживают, прошла в центре Одессы. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает УНИАН.

fsHH ЛГБТ

Журналисты отмечают, что вначале около 200 участников акции собрались возле колоннады Воронцовского дворца. Они повесили на нее большой радужный баннер и установили рядом «большое сердце», украшенное разноцветными лентами.

Затем представители ЛГБТ и люди, которые их поддерживают, выстроились в колонну и прошли по Приморскому бульвару.

Отмечается, что сторонников ЛГБТ быстро развезли автобусами после завершения шествия.

Как передавало ИА REGNUM, в 2020 г. в Одессе в результате потасовки между членами ЛГБТ-сообщества и националистами пострадали двое полицейских.