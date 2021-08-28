В Новой Москве в ДТП пострадали пять человек
Москва, 28 августа, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В Новой Москве столкнулись два транспортных средства — автомобиль «Мерседес» и фура с цементом. Об этом 28 августа сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале.
ДТП произошло на внутренней стороне ЦКАД в 400 метрах до Калужского шоссе. По последним данным, в результате аварии пострадали пять человек.
«Произошло столкновение двух транспортных средств, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» остановился на обочине ЦКАД, через некоторое время в стоящую легковушку въезжает фура с цементом».
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 27 августа в Москве произошло ДТП с участием скорой помощи и такси.
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