Черкесск, , 21:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в парламенте республики.

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«Президент России В. В. Путин представил в Народное Собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы КЧР: Акбаев Ренат Анзорович — депутат НС КЧР, председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич — депутат НС КЧР, Темрезов Рашид Бориспиевич — глава КЧР», — отмечается в заявлении.

Напомним, в Карачаево-Черкесии главу региона избирают депутаты регионального парламента из числа лиц, внесенных главой государства по представлению политических партий.