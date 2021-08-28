Черкесск, 28 августа, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин представил кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в парламенте республики.

ИА REGNUM Путин

«Президент России В. В. Путин представил в Народное Собрание КЧР следующих кандидатов на должность главы КЧР: Акбаев Ренат Анзорович — депутат НС КЧР, председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, Жедяев Олег Евгеньевич — депутат НС КЧР, Темрезов Рашид Бориспиевич — глава КЧР», — отмечается в заявлении.

Напомним, в Карачаево-Черкесии главу региона избирают депутаты регионального парламента из числа лиц, внесенных главой государства по представлению политических партий.