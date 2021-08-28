Москва, 28 августа, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поприветствовал участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Соответствующее приветствие зачитал официальный голос фестиваля Александр Романов.

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«Здесь виртуозно исполняются композиции всевозможных стилей и жанров, демонстрируют свое мастерство подразделения почетного караула. Духовая музыка в сочетании с самобытным искусством позволяет ощутить неповторимый национальный колорит и осознать многогранность культур разных стран», — отмечается в приветственном обращении.

Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что подобные мероприятия служат духовному единению и культурному взаимообогащению между народами России.