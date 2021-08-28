Москва, 28 августа, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о лучшей антирекламе украинского гражданства. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Council.gov.ru Мария Захарова

Реакция последовала на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской.

Ранее Кулеба заявлял, что если у Поклонской осталось украинское гражданство, то у Киева есть возможность испортить ей жизнь.