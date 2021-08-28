Горловка, ДНР, 28 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения двое детей. Об этом 28 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Пострадали двое детей — девочка 7 лет получила контузию, а мальчик 10 лет — осколочное ранение лопатки, — говорится в сообщении. — Раненые доставлены в городскую больницу №2».

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены четыре жилых дома в Ясиноватой.

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