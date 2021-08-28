Москва, 28 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Сборная Японии по пляжному футболу одержала победу над командой Сенегала в полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ), который проходит в Москве. Встреча завершилась со счётом 5:2.

Kitzbueheler-alpen.com Пляжный футбол

В составе победителей голы забили Такуя Акагума (хет-трик), Такааки Оба и Масанори Окуяма. У сенегальцев голевыми действиями отметились Бабакар Фалль и Папе-Мар Бойе.

Таким образом, сборная России в финале ЧМ по пляжному футболу сыграет с командой Японии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сборная России переиграла команду Швейцарии в полуфинальном матче ЧМ по пляжному футболу, который проходит в Москве.

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