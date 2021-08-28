Москва, 28 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова заявила о возможности замены пятибалльной системы оценок по таким предметам, как музыка, физкультура и изобразительное искусство. Об этом она сообщила во время выступления на Общероссийском родительском собрании.

Пресс-служба Минпросвещения России У школьной доски

«С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем, может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет», — отметила Зырянова.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 1 сентября 2022 года в школах будет введено преподавание финансовой грамотности. Развивать указанный навык будут в рамках других предметов.