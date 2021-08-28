Вашингтон, 28 августа, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Окружной суд в США подписал приказ, позволяющий Комиссии по ценным бумагам и биржам взыскать свыше $200 тыс. с известного актера Стивена Сигала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Kremlin.ru Стивен Сигал

Ранее Сигал согласился выплатить компенсацию в размере $330 тыс., однако после первого платежа в размере $75 тыс. просрочил выплату и не оплатил оставшуюся часть долга.

Сам актер, проживающий ныне в России, в суд по делу не явился, что и привело к указанному решению судебной инстанции.

Напомним, в феврале 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Сигала по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных от Bitcoiin2Gen.