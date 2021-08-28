Оренбург, 28 августа, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала пандемии обнаружили уже 66 108 случаев коронавирусной инфекции. Из них 343 — за прошедшие сутки, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели 54 435 пациентов. 2089 граждан находятся в стационарах. Из них 136 подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 скончались уже 1515 пациентов, добавили в штабе.