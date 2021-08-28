Минск, 28 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Подразделения зенитно-ракетных войск России прибыли в город Гродно для создания учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей — самолетов Су-30СМ ВКС России на аэродром Барановичи», — отметили в ведомстве.

Напомним, решение о создании учебно-боевого центра совместной подготовки военных двух стран было принято во время переговоров министров обороны России и Белоруссии обороны 5 марта 2021 года.