Оренбургский район, Оренбургская область, 28 августа, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Под Оренбургом потушили крупный пожар. О полной ликвидации ГУ МЧС по региону объявило в 20:46 по местному времени (18:46 мск).

ГУ МЧС России по Оренбургской области Фото с места

Напомним, днем 27 августа недалеко от газзавода загорелась сухая трава, лесополоса и склад серы в районе железной дороги. В пяти селах Оренбургского района ввели режим ЧС. К тушению огня привлекли пожарный поезд, а 28 августа — авиацию

Вертолёт Ми-8 совершил девять сбросов воды. В 16:41 на месте работ по тушению ликвидировано открытое горение.