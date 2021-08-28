Пермь, 28 августа, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Пермском крае от COVID-19 умерли ещё 27 человек. Это следует из сообщений краевого Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На утро 27 августа жертв этого заболевания было 3997. А сутки спустя это количество возросло до 4024.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 3624 человека. Из них 180 находятся на ИВЛ.