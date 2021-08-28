Пермь, 28 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 473 носителя коронавируса. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 86 351 заразившегося. Из новых пациентов — 187 мужчин и 286 женщин. 58 человек находятся в возрасте старше 65 лет.

Выздоровели 76 103 человека, добавили в ведомстве.