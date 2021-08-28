Нижневартовск, Югра, 28 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Нижневартовске строительство дороги на участке улиц Северной и Салманова разгрузит въезд в город. Стоимость решения ключевой транспортной проблемы муниципалитета составит 840 млн рублей, сообщает региональный информационный центр «Югра».

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На сегодня вартовчанам приходится стоять в пробках, а жителям новых микрорайонов — добираться до своих домов в объезд. Чтобы построить дорогу, которую жители Нижневартовска ждут несколько лет, пришлось осушить болото, глубина которого доходила до четырёх метров, а также пожертвовать и небольшим озером, которое осушают. Сейчас подрядчики проводят там выторфовку грунта.

Обещанное строительство ливневой канализации с новой дорогой решит проблему затопления ближайших микрорайонов, де постоянно приходится откачивать воду.

«Будут предусмотрены ливнеприёмники, чтобы вода уходила в ливневую канализацию. Полностью проект завершат в течение трёх лет. Тогда новая дорога соединится со старым отрезком улицы Северной и разгрузит Интернациональную», — отметил заместитель главы Нижневартовска по строительству Виктор Ситников.

Полностью проект завершат в течение трёх лет. Тогда новая дорога соединится со старым отрезком улицы Северной и разгрузит Интернациональную, сообщают городские власти.