Кубинка, Московская область, 28 августа, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке 28 августа прошла церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2021».

Александр Полегенько ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021» в Севастополе

В ходе церемонии организаторы объявили, что форум посетили 117 делегаций, 36 из них возглавляли оборонные ведомства.

На форуме было представлено 275 единиц новой техники, подписано более 40 контрактов на общую сумму 500 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил переносную систему скрытного противодействия беспилотникам «Защита». Система была впервые показана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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