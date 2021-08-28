Брюссель, 28 августа, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен (Нидерланды) стал победителем квалификации 12-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бельгии.

Формула-1

Так, Ферстаппен показал лучшее время дня — 1 мин 59,765 с. Вторым стал пилот Williams Racing Джордж Расселл (+ 0,321 с). Третье место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,334 с).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 20-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, трасса «Спа-Франкоршам», где проходит 12-й этап чемпионата мира, считается одной из самых зрелищных и любимых для многих пилотов. С одной стороны она достаточно скоростная и практически не имеющая препятствий для обгона соперников. С другой стороны, имеет особенности, делающие гонку непредсказуемой и тем — интересной.

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