Москва, 28 августа, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Проверку по факту массовой драки, устроенной мигрантами в центре Москвы, поручил провести председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба СК.

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«Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления по г. Москве Стрижову А.А. организовать доследственную проверку по данному факту», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 августа столичная полиция сообщила, что массовую драку на улице Бауманской в районе дома 35/1 устроили не менее 10 человек. Потасовка произошла вечером 27 августа между мигрантами.

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