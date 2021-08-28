Челябинск, 28 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 377 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 85 325 заразившихся. Выздоровели 73 847 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 7494 человека. А за сутки от ковида скончались ещё 22 гражданина.