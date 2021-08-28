Анкара, 28 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Несколько представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидированы на севере Ирака. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на источники сил безопасности Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По последним данным, спецслужбы и вооруженные силы Турции в ходе совместной операции в зоне проведения операции Pençe-Şimşek ликвидировали трех членов РПК.

О том, где именно была проведена операция, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа самолеты военно-воздушных сил Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака.

Читайте также: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака