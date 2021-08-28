Кемерово, 28 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, который сегодня, 28 августа, с рабочей поездкой находится в Кузбассе, провёл совещание по развитию угольной отрасли. В обсуждении участвовали также губернатор региона Сергей Цивилёв, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и руководители угледобывающих компаний. Они обсудили вопросы обеспечения вывоза угля в контексте перспективы освоения мировых угольных рынков и развития угольной промышленности, сообщает правительство Кемеровской области.

Financialounge.com Уголь

«Уже стало традицией примерно раз в год на территории Кузбасса обсуждать важнейшие проблемы вывоза угля: ограничения, возможности. Это является основным фактором развития угольной отрасли, существенным элементом экономики. Благодаря в том числе усилиям Сергея Евгеньевича как руководителя главного угледобывающего региона страны, мы достаточно далеко продвинулись в понимании тех параметров, в которых будем жить», — сказал Белоусов.

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Алексея Шило, вопрос транспортного обеспечения вывоза угольной продукции — стратегический для Кузбасса.

По официальным данным, доля отгрузки каменного угля по сети железных дорог в регионе составляет почти 61%, Кузбасс обеспечивает более 67% от общероссийского экспорта данного вида продукции.

«Второй год отгрузка на экспорт в восточном направлении осуществляется в рамках заключённого соглашения между РЖД и администрацией Кузбасса, в соответствии с отдельным поручением президента РФ. По итогам полугодия компания обеспечила выполнение целевых показателей на 100%, в июле из-за чрезвычайной ситуации в Забайкальском регионе было допущено отставание 700 тысяч тонн, в августе вышли на плановые темпы отгрузки. К концу года отставание будет восполнено», — сказал Шило.

Он подчеркнул, что на перспективном для Кемеровской области восточном полигоне задействовано более 14 тысяч специалистов разных профессий, более 2,5 тысяч единиц различной строительной техники. В 2021 году будут реализованы все проекты, предусмотренные первым этапом развития Восточного полигона.

Генеральный директор компании"СДС-Уголь» Геннадий Алексеев подчеркнул, что Кузбасс обладает значительными возможностями расширения рынков сбыта, особенно перспективна в этом плане Азия.

«Азия потребляет более 5 миллиардов тонн угля. Импорт составляет около 500 миллионов тонн, из них Россия поставляет 112 миллионов тонн. При этом ни индонезийский, ни китайский, ни другие добываемые в Азии угли не сравнятся по качеству с кузбасским. 76% закупаемого Европой угля — из России. Европейский рынок привлекает качество российского топлива и много вариантов его поставки», — отметил Геннадий Алексеев.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что возможности вывоза угля из Кузбасса и с территории Дальнего Востока в значительной мере определяют развитие угольной отрасли.

«Мы определили чёткие планы до конца 2024 года по развитию Восточного полигона, который является ключевым в этом плане. И в рамках этих планов отфиксировали в тоннах объёмы вывоза угля из Кузбасса. Если сейчас по соглашению вывозится 53 миллиона тонн, то в 2024 году эта цифра должна вырасти до 68 миллионов тонн», — сказал Белоусов.