Москва, 28 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Около 200 лучших участников прошлых лет конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — встретились в Мастерской управления «Сенеж» на «Битве сезонов». Им предстоит решить новые управленческие задачи, чтобы определить сильнейший сезон конкурса.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Лидеры России

«Битва сезонов» — специальный проект конкурса для развития и сплочения сообщества лидеров. В нем участвуют победители, финалисты и полуфиналисты прошедших трех сезонов.

«Мы всегда говорили, что с финалом конкурс «Лидеры России» не заканчивается. Нам очень интересно посмотреть, что случилось с участниками за эти годы, как они продвинулись в своих успехах. Активность лидеров по-прежнему очень высокая. На участие в «Битве сезонов» было подано более 1400 заявок, из которых мы выбрали лучших из лучших по достижениям после конкурса. Сегодня здесь собрались 198 лидеров, каждый сезон представляют по 66 участников. Конечно, главная задача не в том, чтобы сравнить сезоны между собой, а в том, чтобы дать возможность лидерам снова протестировать и оценить себя. Бизнес-сообщество крепнет, кроме обмена опытом есть и совместные проекты участников, в том числе в рамках Клуба «Эльбрус». Больше всего нас радует то, что победители не только развиваются сами, но и помогают развивать людей вокруг себя. Многие лидеры занимаются наставничеством, волонтерством, создают социальные проекты», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурсантов ждет насыщенная программа - встречи с наставниками, оценочные мероприятия, проверка своих компетенций, нетворкинг. В ходе состязания конкурсантам предстоит принять участие в проблемно-аналитической деловой игре и решить кейсы наставников.

По итогам будут определены победители в индивидуальном зачете, а также сезон-победитель по совокупности оценок всех участников сезона.