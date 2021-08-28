Москва, 28 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В школах Российской Федерации пройдет в очном формате День знаний. Об этом 28 августа сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании.

ИА REGNUM Школа

«1 сентября День знаний пройдет очно, — отметил он. — В традиционном формате».

По его словам, к приему 17 млн детей уже готовы все школы страны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай в ходе Общероссийского родительского собрания заявил, что охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов.

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