Пермь, 28 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Перми 19-летний житель Нытвенского района отдан под суд за нападение на подростка. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Грабители

Следователи вменяют ему грабёж с угрозой применения насилия. Преступление было совершено днём 22 июля. Нападавший отобрал у своей жертвы мобильный телефон и деньги и сбежал.

Налётчика в итоге поймали. Ущерб он возместил, но ответить за преступление всё равно придётся. Уголовное дело уже передали в суд.