Москва, 28 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Активное взаимодействие с родительским сообществом сильно помогло при реализации закона об обеспечении учеников младших классов горячим питанием. Это отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на общероссийском родительском собрании 28 августа. Она привела пример проведения совместного с родителями мониторинга организации питания в образовательных организациях.

Иван Шилов, ИА REGNUM Анна Кузнецова

«Наши данные, которые мы собирали вместе с родителями, по многим регионам расходились с официальными данными ведомств. Мы в итоге вместе с Минпросвещения, надзорными ведомствами, руководством регионов устраняли эти нарушения. И мы поняли одну важную вещь: без родительского чуткого, внимательного контроля мы можем очень серьезно упустить эту тему», — сказала она.

После того, как был принят и начал реализовываться закон о горячем питании детей начальных классов, совместный с родителями мониторинг позволил добиться его исполнения на местах, добавила Анна Кузнецова.

«Мы увидели, что без обратной связи от родителей мы будем добиваться результата дольше. Без «родительского слова» здесь сложнее понять, что на самом деле происходит, решать возникающие проблемы в оперативном режиме», — подчеркнула она.

В новом учебном году бюджет на организацию горячего питания в школах для начальных классов будет увеличен, сообщил в свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«На проект этот — по бесплатному горячему питанию, завтракам для начальных классов — в следующем учебном году будет даже на 4 миллиарда рублей больше выделено в связи с демографическим ростом», — сказал министр.

Общероссийское родительское собрание ежегодно проводится Минпросвещения совместно с общественными организациями родителей учащихся. В ходе мероприятия выступают представители профильных ведомств, которые рассказывают о нововведениях, отвечают на наиболее актуальные вопросы, родители имеют возможность высказать свое мнение по вопросам образования, оценить эффективность реализуемых проектов и программ, напрямую донести свою позицию руководителям Минпросвещения.

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