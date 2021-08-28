Реализовать закон о школьном питании поможет родительский контроль. Мнение
Москва, 28 августа, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Активное взаимодействие с родительским сообществом сильно помогло при реализации закона об обеспечении учеников младших классов горячим питанием. Это отметила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на общероссийском родительском собрании 28 августа. Она привела пример проведения совместного с родителями мониторинга организации питания в образовательных организациях.
После того, как был принят и начал реализовываться закон о горячем питании детей начальных классов, совместный с родителями мониторинг позволил добиться его исполнения на местах, добавила Анна Кузнецова.
В новом учебном году бюджет на организацию горячего питания в школах для начальных классов будет увеличен, сообщил в свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Общероссийское родительское собрание ежегодно проводится Минпросвещения совместно с общественными организациями родителей учащихся. В ходе мероприятия выступают представители профильных ведомств, которые рассказывают о нововведениях, отвечают на наиболее актуальные вопросы, родители имеют возможность высказать свое мнение по вопросам образования, оценить эффективность реализуемых проектов и программ, напрямую донести свою позицию руководителям Минпросвещения.
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