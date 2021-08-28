Ясиноватая, ДНР, 28 августа, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены четыре жилых дома в Ясиноватой (Донецкая Народная Республика). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 28 августа глава администрации города Дмитрий Шевченко.

U.S. Army Europe ВСУ

«Сегодня утром был обстрелян г. Ясиноватая, — отметил он. — Попадание в жилые дома №22, 26, 29 по улице Курортная и №21 по улице Воровского».

По последним данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 26 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что беспилотник ВСУ атаковал населённый пункт ДНР.

Читайте также: Беспилотник ВС Украины атаковал населённый пункт в ДНР