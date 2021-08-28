Салехард, 28 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом. При этом девять случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 28 августа региональный оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 119 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 28 августа 47 222 заражения коронавирусом. Выздоровели 45 242 человека, 604 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).