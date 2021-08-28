Москва, 28 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков не поддерживает предложение об отмене ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы. Об этом он рассказал на сессии в рамках Российской креативной недели.

Kremlin.ru Валерий Фальков

«Я не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим — возможность общаться с преподавателями», — сказал Фальков.

Министр назвал неправильным отмену системы ЕГЭ для части абитуриентов, однако напомнил, что высшие учебные заведения сами имеют право вводить дополнительные испытания для поступающих на отдельные направления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что вводить революционные изменения в Единый государственный экзамен не планируется, но в течение 2022−2024 годов нововведения появятся по всем предметам.

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