Киев, 28 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 2082 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 282 285.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 54 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 53 686.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 205 707 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 931 126 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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