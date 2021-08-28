Нижний Новгород, 28 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Известный шеф-повар, амбассадор Всероссийского проекта Российского движения школьников «Шеф в школе» Константин Ивлев анонсировал новый сезон проекта и его векторы развития на площадке фестиваля кулинарных традиций «Да, шеф!» который проходит в эти выходные в Нижнем Новгороде.

РДШ Константин Ивлев

По словам российского шеф-повара, питание в детском возрасте формирует пищевое поведение на долгие годы. А когда Российское движение школьников позвало на кухню одной из подмосковных школ, Константин был очень удивлен тому факту, что в системе питания со времен его детства практически ничего не изменилось. Поэтому он считает важным помочь изменить подходы к приготовлению блюд в школьных столовых.

«Я, когда это увидел, понял — надо помочь! Мы с Российским движением школьников отдаем себе отчет в том, что не сможем этого сделать даже за год. Но мы начали работать: мы даем предложения, даем рациональные взгляды на изменение школьного питания. Основной посыл — у детей должен быть выбор. Мы же в обычной жизни, посещая точки общепита, предлагаем детям выбрать еду, но получается, что в школе у ребенка выбора нет. И если он что-то не ест по какой-то причине: аллергия или религиозные убеждения, то он остается голодным. А такого быть не должно!» — сказал Константин Ивлев.

Шеф-повар уверен, что в школах можно готовить любимую еду детей без увеличения затрат на питание. И если по количеству грамм блюдо будет меньше, но оно будет съедено — это лучше, чем большая порция, которая полетит в мусорное ведро.

«В школе можно сделать и бургер, и пиццу, и салат «Цезарь». Ребенок не должен есть много, нам не надо делать выход салата 300 грамм, как в ресторане, можно сделать 120 грамм — этого достаточно. Ему не нужно делать общую массу обеда 600 грамм, он это не съест», — аргументировал свою позицию Константин Ивлев.

Основатель кулинарного направления «Новая Русская Кухня» поделился планами проекта «Шеф в школе» на новый учебный год. Например, предложение школам организовать кулинарные отряды, в которых дети, увлеченные кулинарным делом, после учебы могли бы оттачивать свои навыки в школьных столовых. Кроме того, в планах проекта привлечь к помощи российские агрохолдинги, где во время школьных каникул школьники могли бы проходить практику.

«А еще мы сейчас продумываем идею создания первого в России кулинарного детского летнего лагеря. Если есть у детей желание готовить, то почему бы не помочь ему развить этот интерес и погрузить его в эту отрасль?! Мы ведь должны готовить детей к будущей взрослой жизни. Даже если профессиональными поварами они не станут, они смогут уверенно готовить вкусные блюда для себя и своей семьи!» — пояснил шеф-повар.

В эти выходные на площадке проекта РДШ «Шеф в школе» в рамках фестиваля «Да, шеф» в Нижнем Новгороде проходят кулинарные мастер-классы. Школьники и их родители учатся художественной резке по овощам и фруктам (карвингу), узнают о полезных и вредных продуктах, а также о рецептах и тонкостях приготовления блюд. В этом им помогают опытные шеф-повара, такие как Олег Коробань и Вера Малафеева.В рамках фестиваля организаторы проводят опрос пришедших на мероприятие школьников о качестве питания в их школах. Ребята переходят по qr-коду на необходимую страницу и рассказывают, что им нравится и не нравится в конкретной столовой, какие блюда им есть не хочется, а какие стоило бы добавить в меню. За прохождение опроса участники получают специальные фирменные браслеты.

«Активисты проекта Российского движения школьников «Шеф в школе» и проекта «Гастрономическая карта России» в новом учебном году объединят свои усилия, чтобы сделать школьное питание еще вкуснее, а региональные блюда страны — популярнее. К 4 ноября мы запустим конкурс, посвященный кулинарии и региональной идентичности. Уверена, что ребята из Мурманской области представят и арктическую кухню, и кухню коренных народов региона. Школьники из всех регионов России смогут показать, какая у нас разнообразная и вкусная страна», — поделилась планами исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Она добавила, что в новом сезоне проект расширится и предоставит активистам не только возможность оценивать питание в школьных столовых, но и обучаться у известных шеф-поваров страны, узнавать новое о вкусной и полезной пище, применяя знания на практике.

Уже 29 августа на главной сцене фестиваля пройдет Школьная кулинарная битва РДШ, в которой сойдутся команды школьников и поваров столовых Нижегородской области. Они будут бороться за звание чемпиона и приготовят завтрак будущего, который может появиться в школах. Оценивать работы будет профессиональное жюри: Константин Ивлев — шеф-повар, телеведущий; Ольга Петрова — Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; Олег Коробань — шеф-повар, брендшеф проекта Кисельkitchen. Именно им предстоит определить три лучших команды.