Екатеринбург, 28 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Ходовые экспонаты Музейного комплекса УГМК задействовали в реконструкции боя знаменитой Ясско-Кишинёвской операции Великой Отечественной войны. Реконструкцию провели в рамках демонстрационной программы военно-технического форума «Армия-2021», организованного силами Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба музея УГМК

Для розыгрыша тактического эпизода на полигон «Свердловский» из Верхней Пышмы отправили два танка — Т-34 и Т-70, а также мотоцикл М-72 — все это ходовая техника выставочного центра «Парадный расчет». В нем хранятся экспонаты Музейного комплекса УГМК, ежегодно, в день Победы, принимающие участие в праздничном шествии механизированной колонны. На этот раз историческую технику отправили в показательный бой.

Фото: пресс-служба музея УГМК

Ясско-Кишинёвская операция (20 — 29 августа 1944 года) является одной из самых удачных советских стратегических операций Вооруженных сил СССР, входит в число «десяти сталинских ударов». Закончилась победой войск Красной Армии, освобождением Молдавской ССР и полным разгромом южного крыла германского фронта.

Розыгрыш тактического эпизода этой большой операции открылся с проезда мотоцикла. Им управлял участник реконструкции, одетый в форму разведчика. М-72 выпускался крупной серией с 1941 года и активно использовался именно в разведывательных подразделениях Красной армии. Следом за разведкой на тактическое поле вышли два раритетных танка. Они были оснащенные средствами имитации стрельбы из пушек и пулеметов. По сценарию розыгрыша, один из танков был подбит вражеским диверсантом, но подошедшие подкрепления Красной армии не только отбили у немецких солдат обездвиженную машину, но и перешли в наступление. Над вражескими укреплениями был водружен красный флаг.

Фото: пресс-служба музея УГМК

Пришедшие на полигон «Свердловский» легкий танк Т-70 и послевоенная артиллерия демонстрировались в рамках статического показа военно-технического форума «Армия-2021». По его завершению техника вернется на свои постоянные экспозиционные места в Музейном комплексе УГМК.