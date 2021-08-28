Токио, 28 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Сборная России в четвертый день Параолимпийских игр в Токио завоевала четыре золотые и десять бронзовых медалей.

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Так, легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 м комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 м брассом) завоевали золотые медали.

Бронзовые медали завоевали легкоатлеты Александр Костин (бег на 5000 м) и Анастасия Соловьева (бег на 400 м), пловчихи Наталия Буткова (150 м комплексным плаванием) и Мария Павлова (200 м комплексным плаванием), фехтовальщики Людмила Васильева и Никита Нагаев (оба — рапира), лучники Елена Крутова и Алексей Леонов (смешанные соревнования), Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева (настольный теннис).

В медальном зачете Россия занимает третье место (13 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых медалей). Первое место занимает Китай (29, 21, 26), второе — Великобритания (16, 12, 15).

Ранее президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину со второй золотой наградой на Параолимпийских играх в Токио. Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем и стала двукратной параолимпийской чемпионкой. Ранее она стала лучшей на дистанции 100 м баттерфляем.

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