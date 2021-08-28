Москва, 28 августа, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Охрана здоровья российских школьников является одним из общегосударственных приоритетов, заявил в ходе Общероссийского родительского собрания замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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По его словам, на сегодняшний день более 500 тыс. несовершеннолетних, заболевших COVID-19, — это школьники: они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с опасностью развития тяжелых форм заболевания.

«Поэтому крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся, важно, чтобы школьники и их родители имели правильную и корректную информацию относительно коронавируса», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме «Время образования» в подмосковном Красногорске заявил, что начало учебного года в России состоится в очном режиме.

По словам главы Минпросвещения, перевод на удаленку в 2020 году был вынужденной мерой, от которой отказались сразу, как только появилась такая возможность.

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