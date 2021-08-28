Москва, 28 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю трагических последствий взрыва на складах в Жамбылской области выразил глава Российской Федерации Владимир Путин. Об этом говорится в телеграмме российского лидера, текст которой обнародован 28 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Примите (Касым-Жомарт Кемелевич — прим. ИА REGNUM) глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области, — говорится в телеграмме. — Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Казахстане на складах боеприпасов произошло несколько взрывов. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, еще десятки — пострадали.

Читайте также: Число жертв ЧП на военных складах в Казахстане выросло до 13