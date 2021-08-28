Кемерово, 28 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов сегодня, 28 августа, находится с рабочей поездкой в Кемеровской области. Совместно с губернатором региона Сергеем Цивилёвым Белоусов осмотрел строящиеся объекты Сибирского кластера искусств, Президентское кадетское училище, ледовый дворец «Кузбасс» и посетил монумент «Память шахтерам Кузбасса» и Парк Ангелов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кузбасса Визит Андрея Белоусова в Кузбасс

«Изменения поразительные, прежде это всего касается образовательного кластера. Хореографическая и музыкальная школа — в марте прошлого года мы с Сергеем Евгеньевичем смотрели, только котлован был. Потрясающе, сколько было сделано за год. Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, которые одни из лучших в стране, может, и в мире. Но то, что ничего похожего нет в Сибирском федеральном округе, — точно. Это было сделано благодаря энергии губернатора Сергея Цивилева, сплоченной работе всей его команды», — заявил Андрей Белоусов.

Напомним, что в Кузбассе должны появиться филиал Государственного Русского музея с культурно-выставочным центром и фондохранилищем; театр оперы и балета; образовательный комплекс с филиалами.