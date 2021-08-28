Томск, , 16:17 — REGNUM Бизнесмен Павел Грудинин, который отправился в предвыборную поездку по стране в поддержку КПРФ, находясь в Томске не смог ответить на вопрос — поддерживает ли он сталинские репрессии или нет.

Грудинин приехал в Томск вместе с первым заместителем ЦК КПРФ Юрием Афониным, чтобы поддержать местных однопартийцев, избирающихся в органы законодательной власти. Хедлайнеры КПРФ посетили микрорайон Каштак, где встретились с местными жителями. Вопрос одного из местных поставил в тупик Грудинина.

Этим «местным» оказался депутат городской думы Томска Илья Леонтьев («Единая Россия»). Он напомнил Грудинину, что в Каштаке расположен мемориал — поклонный крест, установленный в память о томичах, погибших в годы сталинских репрессий. Точное количество жертв репрессий в Томске не установлено.

«Почему вы возложили цветы к памятнику воинам — участникам локальных войн, но не посетили памятное место на Каштачной горе, где стоит поклонный крест в память о жертвах сталинского террора?» — спросил Леонтьев.

Далее он обратился непосредственно к Грудинину, который был снят с выборов из-за своих финансовых активов за рубежом:

«Вы часто себя называете политическим заключенным. Однако настоящих политических заключенных коммунисты расстреливали и хоронили в братских могилах на Каштаке. Может быть, чем призывать вернуться в светлое прошлое, коммунистам лучше покаяться и возложить цветы к мемориалу?» — спросил Леонтьев Грудинина.

Павел Грудинин не нашелся, что ответить Леонтьеву. Однако Афонин вступил в разговор и заявил, что никаких расстрелов не было, извиняться не за что, а историк и депутат городской думы Томска Леонтьев — провокатор.

Напомним, что по данным социологических опросов, КПРФ может получить второе место на предстоящих выборах в Государственную думу. Особая интрига заключается в том, что КПРФ в своей предвыборной программе предлагает вернуть прежний пенсионный возраст: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. За увеличение пенсионного возраста в свое время голосовала партия «Единая Россия».