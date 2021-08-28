Москва, 28 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Вводить революционные изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не планируется, но в течение 2022−2024 годов нововведения появятся по всем предметам, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

ЕГЭ

«Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем», — сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

Вместе с тем, добавил он, все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов.

«Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — подытожил Музаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования и науки РФ планирует проанализировать Единый государственный экзамен на предмет увеличения числа стобалльников. Также в ведомстве отметили, что пересмотра требуют правила проведения школьных олимпиад.

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