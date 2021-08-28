Москва, 28 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 28 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще 13 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще один отменен.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 28 августа в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +23… +25 °C.