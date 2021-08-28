Ереван, 28 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Армении правоохранители арестовали офицера артиллерийских войск, участвовавшего осенью 2020 года в войне в Нагорном Карабахе. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Investigative.am Следственный комитет Армении

«Собраны достаточные фактические данные, что … в целях спасения собственной жизни ответственный офицер артиллерийского дивизиона N-ой воинской части Армии обороны, майор проявил бездействие, повлекшее за собой тяжёлые последствия», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что офицеру предъявлено обвинение по статье 375 УК Армении «Злоупотребление властью, превышение власти или бездействие власти».

Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 года разгорелись боевые действия в результате наступления ВС Азербайджана. 10 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. После боевых действий в районе остались неразорвавшиеся мины.