Цетине, Черногория, 28 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Турция готова довести до $250 млн товарооборот с Черногорией. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с лидером Черногории Мило Джукановичем в Цетине.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Для этого есть все возможности, — подчеркнул турецкий лидер. — Турецкие компании работают в Черногории».

Эрдоган отметил, что во время переговоров с лидером Черногории обсудил также тему региональной безопасности.

«Мирная политика Черногории и активная роль Подгорицы в рамках международных структур вносит вклад в мир и стабильность на Балканах», — сказал глава Турции.\

Как передавало ИА REGNUM, 27 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Сараево во время встречи с членами президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Даферовием, Желько Комшичем и Милорадом Додиком заявил, что Турция выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины и мир в регионе.

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