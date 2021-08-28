Вашингтон, 28 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и работающие над проектом партнёры завершили цикл наземных испытаний орбитального телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Финальные наземные испытания проводились на объектах генерального подрядчика Northrop Grumman в Калифорнии. Тесты показали, что орбитальный телескоп готов к запуску.

После завершения тестов команда инженеров начала готовить телескоп к транспортировке на космодром «Куру» во Французской Гвиане. Планируется, что телескоп будет готов к отправке на место запуска в сентябре.

При длине 13,2 метра, ширине 4,2 метра и массе 6,5 тонны «Джеймс Уэбб» станет крупнейшим орбитальным телескопом. Этот телескоп должен стать преемником работающей на орбите с 1990 года обсерватории «Хаббл».

Сроки завершения строительства телескопа «Джеймс Уэбб» неоднократно переносились из-за технических проблем и превышения бюджета. Общие затраты на этот проект превысили $10 млрд.