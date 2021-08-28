Кишинёв, 28 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Президенты Молдавии и Румынии Майя Санду и Клаус Йоаннис провели встречу в Кишинёве. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба молдавского президента.

Agora.md Флаги Румынии и Молдавии

Сообщается, что Санду поблагодарила Йоанниса за то, что Румыния неоднократно помогала Молдавии.

«Я имею в виду более 500 тыс. доз вакцины, подаренных правительством Бухареста, 6 тыс. тонн дизельного топлива для поддержки наших фермеров, пострадавших от засухи, а также другие действия и программы по оказанию помощи нашим гражданам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Йоаннис пообещал, что Румыния продолжит оставаться «верным сторонником» Молдавии.

Стоит отметить, что между Румынией и Молдавией не действует договор о границе. Его ратифицировала только молдавская сторона.