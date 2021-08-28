Санкт-Петербург, 28 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. На нейтральной территории может быть проведен матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА между санкт-петербургским клубом «Зенит» и лондонской командой «Челси». Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе «Зенита».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

При этом матч должен пройти в Лондоне 14 сентября, однако его могут перенести из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси», конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — рассказали в пресс-службе санкт-петербургской команды.

Отметим, по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» попал в группу Н, в которой сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и «Мальме».