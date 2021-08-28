Ливерпуль, Великобритания, 28 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Итальянский форвард ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кин станет игроком туринской команды «Ювентус». Об этом 28 августа сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из видео YouTube Мойзе Кин

По данным источника, стороны договорились о переходе 21-летнего футболиста и «Ювентус» сначала арендует игрока обязательством выкупа при достижении определенных условий, а общая сумма сделки составит €20 млн.

Также указывается, что после проведения этой сделки руководство команды из Турина не станет претендовать на бельгийского полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара и габонского форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Отметим, в прошлом сезоне Мойзе Кин играл на правах аренды за «Пари Сен-Жермен» и в 41 матче забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.